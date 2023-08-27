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В Габоне ввели комендантский час и заблокировали доступ в интернет

отключение интернета Фото: pixabay
Сразу после закрытия избирательных участков на президентских и парламентских выборах и начала подсчета голосов в Габоне ввели комендантский час и заблокировали доступ в интернет, сообщает Zakon.kz.

Накануне были закрыты внешние границы Габона. Министр внутренних дел Ламбер Ноэль Мата сообщил, что в стране есть силы, которые способны подорвать стабильность и мир.

"Меры приняты с тем, чтобы не допустить насилия, призывов к нему и распространения ложной информации. Комендантский час действует с 19:00 до 06:00 по местному времени до особого распоряжения", – приводит слова представителя правительства Родрига Мбумбы Бисавы агентство AFP.

Как уточняется, в состоявшихся президентских выборах участвовали 14 кандидатов, среди которых действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба. Он добивается переизбрания на третий срок. Его главный политический конкурент – Альбер Ондо Осса, которого поддерживают объединившиеся в электоральную коалицию "Альтернатива-2023" 6 ведущих оппозиционных партий страны.

64-летний Али бен Бонго Ондимба уже дважды побеждал на президентских выборах. Он является сыном второго президента Габона Омара Бонго Ондимба, который находился у власти 41 год. Конституция Габона не предусматривает ограничения числа президентских сроков.

Голосование на президентских выборах проходит в один тур. Победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов.

Ранее сообщалось, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

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