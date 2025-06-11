#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
508.42
580.72
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
508.42
580.72
6.48
Мир

Погромы в Лос-Анджелесе: мэр объявила ЧП и ввела комендантский час

Лос-Анджелес, ЧП, комендантский час, введение, погромы, протесты, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:47 Фото: Facebook/LADP
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила чрезвычайное положение и ввела комендантский час в центре города. Причина – продолжающиеся акции протеста, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе начались погромы.

"Я объявила чрезвычайное положение и ввела комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить вандализм и мародерство", – цитирует Карен Басс dw.com 11 июня 2025 года.

Она уточнила, что режим будет действовать на территории в одну квадратную милю (2,5 кв. км). Всего площадь города превышает 500 квадратных миль.

Доступ закрыт с 20:00 10 июня до 06:00 11 июня (с 08:00 до 18:00 по времени Астаны 11 июня) для всех, кроме местных жителей, журналистов и экстренных служб.

По словам начальника полиции Джима Макдоннелла, от комендантского часа также освобождаются бездомные.

"Если вы не живете или не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района. Правоохранительные органы будут арестовывать тех, кто нарушает комендантский час, и вы будете привлечены к ответственности", – добавила Карен Басс.

По ее словам, речь идет о районе, ограниченном 5-й автострадой, 110-й автострадой, 10-й автострадой, а также местом слияния 5-й и 110-й автострад.

"Некоторые кадры протеста и насилия создают впечатление, что это общегородской кризис, но это не так", – отметила градоначальница.

В Лос-Анджелесе беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов вспыхнули 7 июня 2025 года. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. В город были направлены войска Национальной гвардии. Там уже находятся 300 военнослужащих и готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:47
Нацгвардия подавила массовые протесты мигрантов в Лос-Анджелесе

9 июня в Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали возможность эвакуации наших граждан из Лос-Анджелеса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Женихи остались без золота и жен: фиктивные свадьбы шокировали Индию
Мир
12:49, Сегодня
Женихи остались без золота и жен: фиктивные свадьбы шокировали Индию
"Темный день" в Австрии: 10 человек погибли из-за стрельбы в школе
Мир
07:49, Сегодня
"Темный день" в Австрии: 10 человек погибли из-за стрельбы в школе
В Дубае построят самую высокую в мире станцию метро
Мир
06:46, Сегодня
В Дубае построят самую высокую в мире станцию метро
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: