Погромы в Лос-Анджелесе: мэр объявила ЧП и ввела комендантский час

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила чрезвычайное положение и ввела комендантский час в центре города. Причина – продолжающиеся акции протеста, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе начались погромы.

"Я объявила чрезвычайное положение и ввела комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить вандализм и мародерство", – цитирует Карен Басс dw.com 11 июня 2025 года.

Она уточнила, что режим будет действовать на территории в одну квадратную милю (2,5 кв. км). Всего площадь города превышает 500 квадратных миль.

Доступ закрыт с 20:00 10 июня до 06:00 11 июня (с 08:00 до 18:00 по времени Астаны 11 июня) для всех, кроме местных жителей, журналистов и экстренных служб.

По словам начальника полиции Джима Макдоннелла, от комендантского часа также освобождаются бездомные.

"Если вы не живете или не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района. Правоохранительные органы будут арестовывать тех, кто нарушает комендантский час, и вы будете привлечены к ответственности", – добавила Карен Басс.

По ее словам, речь идет о районе, ограниченном 5-й автострадой, 110-й автострадой, 10-й автострадой, а также местом слияния 5-й и 110-й автострад.

"Некоторые кадры протеста и насилия создают впечатление, что это общегородской кризис, но это не так", – отметила градоначальница.

В Лос-Анджелесе беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов вспыхнули 7 июня 2025 года. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. В город были направлены войска Национальной гвардии. Там уже находятся 300 военнослужащих и готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

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