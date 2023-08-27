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Гарри Сергеевич Поттер родился в одном из городов России

Гарри Сергеевич Поттер родился в одном из городов России Фото: pixabay
В семье Алины и Сергея Поттеров из российского города Кемерово 25 августа родился мальчик, которого назвали Гарри, сообщает Zakon.kz.

Родители новорожденного отмечают, что никогда не были фанатами саги о мальчике-волшебнике из романов Джоан Роулинг, но когда узнали на УЗИ, что в скором времени у них родится сын, сомнений не было. Об этом пишет издание Сибдепо.

"Мы решили назвать сына Гарри Поттером, потому что это волшебное имя, которая принесет много волшебства в реальный мир. На самом деле каждый житель планеты знает имя Гарри Поттера. Как бы мы ни назвали ребёнка, его с такой фамилией всё равно бы называли Гарри Поттером, только сейчас это не шутки, а его настоящее имя. Это необычно. Это интересно, это запоминающееся, и по крайней мере, сына всегда будут запоминать по имени", – рассказал Сергей Поттер.

Известно, что малыш родился абсолютно здоровым, весом в 3,7 кг и ростом в 53 см.

Ранее известная казахстанская певица Ерке Есмахан показала поклонникам округлившийся живот. Известно о беременности знаменитости стало буквально накануне.

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