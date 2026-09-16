#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
444.88
513.26
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
444.88
513.26
5.28
Мир

Британка родила в кинотеатре во время сеанса "Гарри Поттера"

британка родила в кинотеатре во время сеанса, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 20:30 Фото: magnific.com
В кинотеатре Cineworld в Броттоне (Северный Уэльс) женщина родила дочь во время показа фильма "Гарри Поттер и философский камень". Теперь в официальных документах местом рождения девочки указано название кинотеатра, сообщает Zakon.kz.

По информации издания IGN, 32-летняя Молли Конна была беременна сверх срока и пришла на сеанс спустя несколько часов после медицинского осмотра. Примерно через 45 минут после начала фильма у нее начались роды.

Малышка Элси появилась на свет при помощи матери Конны и сотрудников кинотеатра и соседнего Starbucks. Вскоре на место прибыли медики и отец ребенка, после чего семью доставили в больницу.

Мать и дочь чувствуют себя хорошо. В кинотеатре семье подарили четыре бесплатных билета на будущий сеанс, поскольку они не успели досмотреть фильм.

Ранее сообщалось, в каком порядке смотреть фильмы Marvel о человеке-пауке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Первое издание "Гарри Поттера" продали за 69 тысяч долларов
12:20, 12 декабря 2023
Первое издание "Гарри Поттера" продали за 69 тысяч долларов
Книга о Гарри Поттере из забытой коробки побила ценовой рекорд на аукционе
22:11, 26 мая 2026
Книга о Гарри Поттере из забытой коробки побила ценовой рекорд на аукционе
Шоу
02:20, 05 сентября 2024
По "Гарри Поттеру" сняли кондитерское шоу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
21:07, Сегодня
Казахстанские фигуристы примут участие в этапе Гран-при в Грузии
Криштиану Роналду в составе &quot;Аль-Насра&quot;
20:38, Сегодня
Криштиану Роналду может покинуть "Аль-Наср" уже в январе
Жибек Куламбаева
20:18, Сегодня
Жибек Куламбаева пробилась в четвертьфинал парного турнира в Португалии
Фото: Телеграм-канал TeamQazaqstan
19:37, Сегодня
Сборные Казахстана уверенно стартовали на шахматной Олимпиаде в Самарканде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: