Британка родила в кинотеатре во время сеанса "Гарри Поттера"

В кинотеатре Cineworld в Броттоне (Северный Уэльс) женщина родила дочь во время показа фильма "Гарри Поттер и философский камень". Теперь в официальных документах местом рождения девочки указано название кинотеатра, сообщает Zakon.kz.

По информации издания IGN, 32-летняя Молли Конна была беременна сверх срока и пришла на сеанс спустя несколько часов после медицинского осмотра. Примерно через 45 минут после начала фильма у нее начались роды.

Малышка Элси появилась на свет при помощи матери Конны и сотрудников кинотеатра и соседнего Starbucks. Вскоре на место прибыли медики и отец ребенка, после чего семью доставили в больницу.

Мать и дочь чувствуют себя хорошо. В кинотеатре семье подарили четыре бесплатных билета на будущий сеанс, поскольку они не успели досмотреть фильм.

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