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Семья бывшего премьера Великобритании извинилась за работорговлю

работорговля Фото: freepik
Потомки Уильяма Гладстона, бывшего премьер-министра Соединенного Королевства извинились за колониальное прошлое в Гайане, и призывали британское правительство обсудить репарации в Карибском бассейне, сообщает Zakon.kz.

Отец Гладстона был одним из крупнейших поработителей в частях Карибского бассейна, колонизированных Великобританией, пишет The Guardian.

Считается также, что Джон Гладстон владел двумя кораблями, которые перевозили тысячи азиатов из Индии и других стран для работы в качестве наемных рабочих после отмены рабства в 1834 году.

Чарльз Гладстон, праправнук политика, на открытии Международного центра исследований миграции и диаспоры Университета Гайаны сказал, что рабство было преступлением против человечества, и его пагубное воздействие продолжает ощущаться сегодня во всем мире.

"С глубоким стыдом и сожалением мы признаем причастность нашего предка к этому преступлению и с искренней искренностью приносим извинения потомкам порабощенных в Гайане . Мы также призываем других потомков тех, кто получил выгоду от рабства, открыто поговорить о преступлениях своих предков и о том, что они могли бы сделать, чтобы построить лучшее будущее", - сказал потомок бывшего премьера.

Ранее президент Гайаны призвал потомков европейских поработителей предложить выплатить репарации за исправление исторических ошибок. Ирфаан Али также потребовал, чтобы лицам, причастным к трансатлантической работорговле и порабощению Африки, были посмертно предъявлены обвинения в преступлениях против человечности.

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