Токаев обратился к новому премьеру Великобритании
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Эндрю Бернема с вступлением в должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 27 июля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:
"В своем послании глава государства отметил высокий уровень казахско-британских отношений и подтвердил готовность к совместной работе по дальнейшему укреплению политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в интересах народов двух стран".
Также сообщается, что Касым-Жомарт Токаев пожелал Эндрю Бернему успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Соединенного Королевства – благополучия и процветания.
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Ранее сообщалось, что 27 июля 2026 года вместо Кира Стармера правительство Великобритании возглавит новый лидер лейбористов Эндрю Бернем. Отмечалось, что 56-летний бывший мэр Большого Манчестера станет уже седьмым главой британского правительства за последние 10 лет и пятым за 4 года. Выступая после своего избрания лидером Лейбористской партии, Эндрю Бернем обещал обеспечить самые значительные политические перемены за последние 40 лет.
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