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37 рейсов задержали в московских аэропортах

14 рейсов задерживают в московских аэропортах Фото: pixabay
В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево задержали 37 рейсов, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал Baza сообщает, что объявлен план "Ковер" – его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили беспилотники над Калужской областью и над территорией Истринского района Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий.

Позже сообщили, что силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы.

Ранее сообщалось о задержках в московских аэропортах. 28 августа аэропорты Домодедово и Внуково задержали на вылет и прилет более 15 рейсов. В воздушных гаванях был также объявлен план "Ковер". Он вводится в случае появления в небе опасных или неизвестных объектов. Позже в Минобороны РФ сообщили, что над Брянской областью уничтожены два беспилотника ВСУ самолетного типа.

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