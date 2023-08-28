Не менее 20 человек погибли из-за страшных лесных пожаров в Греции

Более 600 пожарных продолжают бороться с масштабными лесными пожарами в Греции. Стихия уже опустошила территорию в 77 тысяч гектаров. Один из пожаров подбирается к Афинам, сообщает Zakon.kz.

Свыше 600 пожарных, включая подкрепления из других европейских стран, при поддержке вертолетов продолжают ликвидировать три крупных очага природных пожаров в Греции, пишет The Guardian. Пламя не могут окончательно потушить уже девять дней.

По предварительной информации, пожары в северо-восточном регионе Эврос уже унесли жизни не менее чем 20 человек. Огонь уничтожил значительную часть леса и несколько домов в пригороде Александруполиса, главного города Эвроса. На минувших выходных тушением пожара занимались 295 человек, семь самолетов и пять вертолетов. Площадь, затронутую пожаром, оценивают в 77 тысяч гектаров. По данным спутниковых наблюдений, количество активных очагов возгорания – около 120.

Еще один крупный лесной пожар, который не могут потушить несколько дней, уже подбирается к северо-западным предместьям Афин и распространился на территорию национального парка Парнис. С огнем в окрестностях греческой столицы борются 260 человек при поддержке трех вертолетов и самолета.

Третий пожар начался в воскресенье на Андросе, одном из островов Кикладского архипелага, и быстро вышел из-под контроля. Сейчас в борьбе с ним задействованы 73 пожарных, два самолета и два вертолета. Предположительно, возгорание произошло из-за удара молнии во время грозы.

Греция уже неделю страдает от пожаров. Ситуацию осложняет сильная жара, сухая и ветреная погода, из-за которой огонь быстро распространяется. Греческие пожарные работают на пределе сил, поэтому страна запросила помощь у других государств Евросоюза. Германия, Швеция, Хорватия и Кипр уже прислали на подмогу свои самолеты, а Румыния, Франция, Чехия, Болгария, Албания, Словакия и Сербия отправили в Грецию отряды пожарных.

Причины возгораний пока выясняют. Власти Евросоюза винят во всем климатические изменения и указывают, что 2022 год был рекордным по ущербу от природных пожаров. Греческие власти, однако, подозревают, что возгорания могли произойти из-за поджогов или халатности. С начала пожароопасного сезона в стране задержали 163 человека по подозрению в случайном или преднамеренном поджоге сухой травы и нарушении противопожарных правил, которые действуют в Греции до конца октября.

Ранее на месте крупного пожара в Греции нашли тела 18 человек.