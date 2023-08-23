В Греции обнаружили тела 18 человек в районе крупного лесного пожара

Пожарные, исследующие территорию крупного лесного пожара на северо-востоке Греции, обнаружили тела 18 человек, предположительно мигрантов, прибывших в страну из Турции, сообщает Zakon.kz.

Полиция задействовала группу по идентификации жертв стихийного бедствия, чтобы опознать 18 тел, которые были найдены возле хижины в районе Авантас, сообщил представитель пожарной службы Иоаннис Артопиос.

Но обнаружение 18 тел вызвало негативную реакцию со стороны некоторых, кто обвинил мигрантов в поджогах.



Авантас, как и многие близлежащие деревни и поселения, находился под приказом об эвакуации, при этом на все мобильные телефоны в регионе были отправлены push-уведомления на греческом и английском языках.

Открытие недалеко от города Александруполис произошло, когда сотни пожарных боролись с десятками лесных пожаров по всей стране на фоне ураганного ветра.

Страны Южной Европы с их жарким и засушливым летом особенно подвержены лесным пожарам. Еще один крупный пожар бушует на острове Тенерифе на испанских Канарских островах уже неделю, однако сообщений о пострадавших или повреждениях домов не поступало.

Чиновники Евросоюза обвинили изменение климата в увеличении частоты и интенсивности лесных пожаров в Европе, отметив, что 2022 год стал вторым худшим годом по ущербу от лесных пожаров за всю историю наблюдений после 2017 года.

В пожарной службе заявили, что расследуют причины возгорания в координации с полицией и секретной службой. За последние дни несколько человек были арестованы или оштрафованы за случайный поджог.

Также массовая эвакуация идет на севере Канады из-за более чем 200 бушующих лесных пожаров.

