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Тысячи людей эвакуировали из-за лесных пожаров в Афинах

Пожары в Греции, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 03:34 Фото: pixabay
В пригородах Афин эвакуировали тысячи жителей из своих домов из-за крупных лесных пожаров, вышедших из лесов, сообщает Zakon.kz.

По информации издания BBC на 13 августа 2024 года, высота пламени в некоторых местах достигает 25 метров (80 футов).

В таких городах Греции, как Варнавас горят дома и недвижимость. Подобное положение дел и в северо-восточных районах греческой столицы, в том числе в школе в Неа Пентели.

Самолеты, работавшие над тушением пожара, были вынуждены приземлиться после захода солнца, из-за чего наземная операция продолжалась всю ночь.

Жители жаловались на нехватку пожарных машин и пожарных, и греческие власти приняли предложения о международной помощи.

Таким образом Греция только что пережила самые жаркие июнь и июль за всю историю наблюдений.

Ранее сообщалось, что в Австралии грабитель во время преступления планировал устроить пожар в помещении, но оказался слишком нерасторопным и загорелся.

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