В Польше очередная вспышка "болезни легионеров": уже умерли 11 человек

В государственной инспекции польского города Жешув сообщали, что от "болезни легионеров" погибли уже 11 человек. Заражение бактериями было подтверждено у 144 жителей юга страны, сообщает Zakon.kz.

По информации РЕН ТВ, инспекция также уточняет, что на данный момент 32 тяжелобольных легионеллой находятся под наблюдением врачей.

При этом остальные заболевшие находятся в стабильном состоянии, которое не требует постоянного врачебного присмотра.

Ранее писали о восьми гражданах Польши, которые скончались от легионеллеза.

Легионеллез ("болезнь легионеров") – бактериальная инфекция, приводящая к опасной форме пневмонии, а также к отказу жизненно необходимых органов в самых тяжелых случаях. Чаще всего бактерия легионелла встречается в резервуарах и механизмах, которые используют воду, но не обслуживаются должным образом. К таким системам могут относиться бассейны, фонтаны и увлажнители воздуха. При этом бактерия может передаваться как от непосредственного контакта с неочищенной водой, так и через вдыхание пара.

Ранее мы писали об опасности кондиционеров. Специалисты проинформировали, что одной из самых серьезных угроз, связанных с кондиционерами, является легионеллезная инфекция ("болезнь легионеров").



