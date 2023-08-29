Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Польше очередная вспышка "болезни легионеров": уже умерли 11 человек

В Польше очередная вспышка "болезни легионеров": уже умерли одиннадцать человек Фото: unsplash
В государственной инспекции польского города Жешув сообщали, что от "болезни легионеров" погибли уже 11 человек. Заражение бактериями было подтверждено у 144 жителей юга страны, сообщает Zakon.kz.

По информации РЕН ТВ, инспекция также уточняет, что на данный момент 32 тяжелобольных легионеллой находятся под наблюдением врачей.

При этом остальные заболевшие находятся в стабильном состоянии, которое не требует постоянного врачебного присмотра. 

Ранее писали о восьми гражданах Польши, которые скончались от легионеллеза.

Легионеллез ("болезнь легионеров") – бактериальная инфекция, приводящая к опасной форме пневмонии, а также к отказу жизненно необходимых органов в самых тяжелых случаях. Чаще всего бактерия легионелла встречается в резервуарах и механизмах, которые используют воду, но не обслуживаются должным образом. К таким системам могут относиться бассейны, фонтаны и увлажнители воздуха. При этом бактерия может передаваться как от непосредственного контакта с неочищенной водой, так и через вдыхание пара. 

Ранее мы писали об опасности кондиционеров. Специалисты проинформировали, что одной из самых серьезных угроз, связанных с кондиционерами, является легионеллезная инфекция ("болезнь легионеров").


Читайте также

У побережья испанской Майорки круизный лайнер врезался в нефтяной танкер

Суд над Трампом по делу о заговоре во время прошлых президентских выборов начнется в 2024 году

События вокруг Украины: что произошло к этому часу

Елена Вебер
Польша
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
подсолнухи, фермеры бьют тревогу из-за экспортных пошлин
Казахстанские производители семечек бьют тревогу из-за миллиардных убытков
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления