Специалисты рассказали, чем опасны кондиционеры

О возможных опасностях кондиционеров, а именно о возможном заражении острой инфекционной болезнью рассказали в "Роспотребнадзоре", передает Zakon.kz

Специалисты проинформировали, что одной из самых серьезных угроз, связанных с кондиционерами является легионеллёзная инфекция (болезнь легионеров). Это острая инфекционная болезнь, обусловленная различными видами легионелл, характеризуется лихорадкой, её тяжелым течением, поражением легких (двухсторонняя пневмония), центральной нервной системы, органов пищеварения.

Как отмечается большинство случаев заболевания легионеллёзом связано с поражением лёгких. В тяжелых случаях развивается гематурия, острая почечная недостаточность.

Бактерии-легионеры способны размножаться в воде, содержащейся в системе кондиционирования воздуха, и попадать в организм человека воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем.

Легионеллёз - "совершенно обычное" заболевание для стран с жарким климатом, либо для летне-осеннего периода в странах с умеренным климатом. Заболевание крайне опасно своими осложнениями.

Чтобы минимизировать угрозу для здоровья, медики рекомендуют своевременно проводить техническое обслуживание и чистку систем кондиционирования и вентиляции, соблюдать соответствующие инструкции и требования. Это поможет предотвратить скопление пыли и бактерий, а также уменьшить риск заболевания.

Ранее медики обозначили опасные зоны в квартире.