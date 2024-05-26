Жуткое ДТП с автобусом произошло в Турции, погибли 11 человек

Фото: halktv

11 человек погибли, десятки ранены в цепной аварии с участием автобуса в городе Мерсин, на юго-востоке Турции, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: