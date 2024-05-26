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Жуткое ДТП с автобусом произошло в Турции, погибли 11 человек

Жуткое ДТП с автобусом произошло в Турции, погибли 11 человек, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 00:35 Фото: halktv
11 человек погибли, десятки ранены в цепной аварии с участием автобуса в городе Мерсин, на юго-востоке Турции, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает 26 мая телеканал Halk TV со ссылкой на губернатора Мерсина Али Гамзу Пехливана. 

"Губернатор Мерсина Пехливан объявил, что, согласно первым данным, в результате цепной аварии на автомагистрали погибли 11 человек и 30 получили ранения", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом ДТП. 62-летний президент Чехии Петр Павел получил травму во время катания на мотоцикле, ему потребуется наблюдение в больнице.

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