Жуткое ДТП с автобусом произошло в Турции, погибли 11 человек
Фото: halktv
11 человек погибли, десятки ранены в цепной аварии с участием автобуса в городе Мерсин, на юго-востоке Турции, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщает 26 мая телеканал Halk TV со ссылкой на губернатора Мерсина Али Гамзу Пехливана.
"Губернатор Мерсина Пехливан объявил, что, согласно первым данным, в результате цепной аварии на автомагистрали погибли 11 человек и 30 получили ранения", — говорится в сообщении.
📌TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybederken, 29 kişinin yaralandığı duyuruldu.— Halk TV (@halktvcomtr) May 26, 2024
📌Mersin Valisi Pehlivan, yaralıların hastaneye sevk edildiğini belirterek, kaza bölgesindeki kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. pic.twitter.com/rB2LH32yVA
Ранее сообщалось о другом ДТП. 62-летний президент Чехии Петр Павел получил травму во время катания на мотоцикле, ему потребуется наблюдение в больнице.
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