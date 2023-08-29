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Китаянкам начали платить за раннее вступление в брак

Китаянкам начали платить за раннее вступление в брак Фото: pixabay
В одном из регионов Китая молодоженам начали выплачивать "премии" наличными, если на момент брака невесте не более 25 лет. Таким образом в стране пытаются мотивировать женщин выходить замуж в "приемлемом для деторождения возрасте", сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, в регионе Чаншань на востоке Китая начали выплачивать вступающим в брак парам "награду" в размере 1000 юаней (63,3 тысячи тенге), если невесте на момент свадьбы не более 25 лет.

Таким образом местные власти пытаются побудить молодежь заводить семьи на фоне повсеместного снижения рождаемости. Согласно их официальному заявлению, мера призвана стимулировать женщин выходить замуж в "приемлемом для брака и деторождения" возрасте. На выплату могут рассчитывать только те пары, которые вступают в брак впервые. Поддержка от властей также включает субсидии на уход за детьми.

В Китае достаточно высокий возраст вступления в брак, официально установленный законом: 22 года для мужчин и 20 лет для женщин. Кроме того, государственная политика не предполагает поддержку одиноких матерей. Но население страны быстро стареет, а доля вступающей в брак молодежи и рождаемость резко падают. В 2022 году число зарегистрированных браков в КНР сократилось на 800 тысяч по сравнению с 2021-м. Многие молодые китайцы отказываются заводить семью и детей из-за финансовых проблем и неуверенности в завтрашнем дне.

Ранее стало известно, что рождаемость в Китае по итогам 2022 года упала до рекордно низкого уровня за последние 36 лет.

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