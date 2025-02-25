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Мир

Компания в Китае установила неженатым сотрудникам дедлайн по вступлению в брак

В Китае фирма побуждала работников вступить в брак под угрозой увольнения, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 09:21 Фото: pexels
Одна из крупнейших компаний в Китае потребовала от своих одиноких или разведенных сотрудников вступить в брак до конца сентября 2025 года, в противном случае они будут уволены. Такое необычное требование предъявляли к сотрудникам в возрасте от 28 до 58 лет, сообщает Zakon.kz.

По решению руководства фирмы Shuntian Chemical Group, те из холостых сотрудников, кто не вступит в брак до конца марта, должны будут написать открытое письмо, в котором подвергнут себя самокритике. Если после этого они не вступят в брак к концу июня, то компания будет вынуждена провести оценку их работы. Если же они останутся холостыми к концу сентября, то будут уволены.

Примечательно, что Shuntian Chemical Group входит в число крупнейших предприятий города Линьи (восточная провинция Шаньдун). Всего в компании трудоустроены 1200 человек.

Это требование к личной жизни сотрудников изданию South China Morning Post (SCMP) прокомментировал доцент юридического факультета Пекинского университета Янь Тяня. По его словам, подобные требования противоречат Конституции.

После разгоревшегося резонанса компанию проверили. После чего там отказались от заявленных ранее требований. В итоге ни один из сотрудников не был уволен из-за семейного положения.

Не так давно сообщалось, что частная школа на юге Китая разослала на подпись родителям учеников правила, в которых разрешены телесные наказания для учеников в виде ударов по ладоням или многочасового стояния на ногах.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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