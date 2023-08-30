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Ураган "Идалия" обрушился на побережье Флориды

Ураган "Идалия" обрушился на побережье Флориды Фото: AP Photo/FDOT
Мощный ураган "Идалия" достиг северного побережья американского штата Флорида, у его берегов наблюдают штормовые волны, сообщает Zakon.kz.

"Идалия" обрушился на побережье региона Флориды Биг-Бенд близ населенного пункта Китон-Бич приблизительно в 7:45 по местному времени, сообщает Американский Национальный центр по ураганам.

К этому моменту "Идалию" относят к третьей категории по шкале Саффира – Симпсона: такие ураганы представляют серьезную угрозу. Максимальная скорость ветра сейчас составляет 56,9 м/с.

Кроме того, вдоль побережья Биг-Бенда стремительно поднимается уровень воды, и, по оценке метеорологов, нынешняя ситуация грозит "затоплениями в этом районе".

В центре отметили, что во Флориде "продолжаются катастрофические штормовые приливы и бушуют разрушительные ветры".

Накануне Associated Press сообщало, что жители Флориды срочно покидают свои дома в связи с приближением "Идалии". Тогда его характеризовали как тропический шторм, однако позднее он усилился до урагана.

Губернатор Флориды Рон де Сантис объявил чрезвычайное положение в 46 округах штата. Международный аэропорт Тампа и Международный аэропорт Сент-Пит-Клируотер во вторник приостановили работу.

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