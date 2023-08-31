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Шторм и ливни: в Австрии уровень рек достиг максимума за последние сто лет

Шторм и ливни: в Австрии уровень рек достиг максимума за последние сто лет Фото: Тwitter/NationalIndNews
Шторм и проливные дожди привели к наводнению в некоторых регионах Австрии. Уровень рек в стране поднялся до рекордной за последние сто лет отметки, сообщает Zakon.kz.

Ливни обрушились на южные и западные районы Австрии. Он наводнений больше всего пострадали Форарльберг, Тироль, Зальцбург и Каринтия. Об этом пишет SkyNews.

Местные эксперты предупреждают жителей об обильных осадках, по прогнозам, их объем может достигнуть 100 миллиметров. Это может привести к селевым потокам и дальнейшим наводнениям.


Австрийские СМИ отмечают, что уровень некоторых рек поднялся до рекордной отметки, которую не превышали за последние сто лет. Сообщается о десятках эвакуированных жителях отдельных районов. В некоторых частях страны ливни длятся до 24 часов без остановки.

Ранее стало известно, что мощный ураган "Идалия" достиг северного побережья американского штата Флорида, у его берегов наблюдают штормовые волны.

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Мария Мельникова
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