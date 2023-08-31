Шторм и ливни: в Австрии уровень рек достиг максимума за последние сто лет

Шторм и проливные дожди привели к наводнению в некоторых регионах Австрии. Уровень рек в стране поднялся до рекордной за последние сто лет отметки, сообщает Zakon.kz.

Ливни обрушились на южные и западные районы Австрии. Он наводнений больше всего пострадали Форарльберг, Тироль, Зальцбург и Каринтия. Об этом пишет SkyNews.

Местные эксперты предупреждают жителей об обильных осадках, по прогнозам, их объем может достигнуть 100 миллиметров. Это может привести к селевым потокам и дальнейшим наводнениям.





#BREAKING #Austria #Salzburg Gasteiner Waterfall in historic spa town of Badgastein near Salzburg, Austria on the brink of flooding following heavy downpours . pic.twitter.com/kiKu0gUCGw — The National Independent (@NationalIndNews) August 28, 2023

Австрийские СМИ отмечают, что уровень некоторых рек поднялся до рекордной отметки, которую не превышали за последние сто лет. Сообщается о десятках эвакуированных жителях отдельных районов. В некоторых частях страны ливни длятся до 24 часов без остановки.

Ранее стало известно, что мощный ураган "Идалия" достиг северного побережья американского штата Флорида, у его берегов наблюдают штормовые волны.