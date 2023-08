Шторм и ливни: в Австрии уровень рек достиг максимума за последние сто лет

Ливни обрушились на южные и западные районы Австрии. Он наводнений больше всего пострадали Форарльберг, Тироль, Зальцбург и Каринтия. Об этом пишет SkyNews.

Местные эксперты предупреждают жителей об обильных осадках, по прогнозам, их объем может достигнуть 100 миллиметров. Это может привести к селевым потокам и дальнейшим наводнениям.

#BREAKING #Austria #Salzburg Gasteiner Waterfall in historic spa town of Badgastein near Salzburg, Austria on the brink of flooding following heavy downpours . pic.twitter.com/kiKu0gUCGw