Уровень реки Ишим в России достиг исторического максимума
Фото: Telegram/av_moor
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о ситуации с паводком на 29 апреля 2024 года. По его словам, уровень реки Ишим достиг исторической отметки в 1215 сантиметров, сообщает Zakon.kz.
Он уточнил, что уровень воды в реке Ишим не снижается.
"Даже вырос из-за вчерашних дождей. Достигнут исторический максимум – 1215 см. Вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива. Ее постоянно укрепляют сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС)", – написал Моор в своем Telegram-канале.
Из-за прибывающей воды, продолжил он, возникли трудности с движением на трассе Тюмень – Омск.
По информации правоохранителей, пробка растянулась на 60 километров.
"Поэтому принято решение сделать технологические перерывы", – пишет Моор, утверждая, что это позволит пропускать больше транспорта.
В МЧС России ранее сообщали, в 30 населенных пунктах Тюменской области остаются подтоплены 188 жилых и 523 дачных дома, а также 2,8 тыс. приусадебных участков.
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