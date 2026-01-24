Житель Алматы запугивал прохожих на улицах электрошокером

В Алматы к административной ответственности привлекли 34-летнего жителя города, который в общественных местах демонстрировал и применял электрошокер, пугая окружающих, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 24 января в полиции, мужчина не использовал устройство непосредственно против людей, однако включал электрошокер и применял его к различным предметам, создавая угрозу и вызывая страх у прохожих. Такие действия были квалифицированы как нарушение общественного порядка.

По данному факту мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и неправомерное применение специальных средств. Решением специализированного районного административного суда он признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

В полиции подчеркнули, что любые действия, способные вызвать у граждан чувство опасности или панику, будут получать принципиальную правовую оценку.

"Даже если электрошокер не применяется непосредственно к человеку, его демонстрация и использование в общественных местах может вызывать панику и страх у окружающих. Подобные действия расцениваются как нарушение общественного порядка и влекут ответственность. Мы призываем граждан соблюдать нормы поведения и помнить: безопасность людей – приоритет", – сказал начальник управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

