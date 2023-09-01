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Появились кадры предположительного места крушения "Луны-25"

Появились кадры предположительного места крушения "Луны-25" Фото: NASA
В NASA опубликовали фото нового кратера, который мог образоваться после столкновения российской станции "Луны-25" со спутником, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в NASA, первый снимок сделан 27 июня 2020 года, второй – 24 августа 2023. 

Как сообщали ранее, космическое агентство "Роскосмос" подтвердило крушение космической станции, которая направлялась на поверхность Луны 20 августа.

"19 августа в соответствии с программой полета "Луны-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 мск связь с аппаратом "Луна-25" прервалась", – отметили в "Роскосмос".

Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и установлению связи результатов не дали. Вопросами выяснения причин потери "Луны" занимается специально сформированная межведомственная комиссия.

До этого "Роскосмос" заявил о том, что у космической станции "Луна-25" произошел технический сбой. Космическое агентство РФ заявляло, что космический корабль столкнулся с неустановленной проблемой при попытке выйти на предпосадочную орбиту, и что его специалисты анализируют ситуацию.

23 августа индийский спускаемый модуль благополучно посадили на Луну. Теперь Япония собирается запустить лунный посадочный модуль и революционный спутник.

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