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Япония собирается запустить лунный посадочный модуль и революционный спутник

Луна, космос Фото: freepik
Революционный спутник, который покажет небесные объекты в новом свете, и лунный посадочный модуль "Лунный снайпер" готовятся к запуску в Японии, сообщает Zakon.kz.

Ожидается, что Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустит свою миссию XRISM из Японии в воскресенье вечером.

Спутник, также называемый миссией рентгеновской визуализации и спектроскопии, представляет собой совместную миссию JAXA и NASA при участии Европейского и Канадского космических агентств.

Запуск уже дважды переносился из-за плохой погоды, и теперь агентство планирует запуск 28 августа в 09:26 по японскому стандартному времени (06:26 по Астане). 

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале JAXA на английском и японском языках. Прямая трансляция начнется в 05:55.

По словам NASA, спутник и два его инструмента будут наблюдать за самыми горячими регионами Вселенной, крупнейшими структурами и объектами с сильнейшей гравитацией. XRISM будет обнаруживать рентгеновское излучение – длину волны, невидимую для человека.

В отличие от других недавних миссий спускаемых аппаратов, нацеленных на южный полюс Луны, SLIM нацеливается на участок возле небольшого лунного ударного кратера под названием Шиоли, недалеко от Моря Нектара, где он будет исследовать состав горных пород, которые могут помочь ученым раскрыть происхождение Луны. Место посадки находится к югу от Моря Спокойствия, где "Аполлон-11" приземлился недалеко от экватора Луны в 1969 году.

23 августа индийский спускаемый модуль благополучно посадили на Луну. 

19 августа потерпела крушение космическая станции "Луна-25", которая также направлялась на поверхность спутника Земли. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и установлению связи результатов не дали.

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