Индийский спускаемый модуль благополучно посадили на Луну

Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" приземлилася на поверхности Луны, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Индийской организации космических исследований (ISRO), которая ведет на своем сайте прямую трансляцию операции по прилунению аппарата, процесс прошел успешно. Отмечается, что посадка была мягкой.



Между тем, за трансляцией по видеомосту наблюдал премьер-министр страны Нарендра Моди, который находится в ЮАР на саммите БРИКС.





Ранее сообщалось, что индийский космический корабль приблизился к поверхности Луны.