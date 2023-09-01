Опасные комары из Южной Азии заполонили Париж

Власти Парижа впервые организовали санитарные обработки города от азиатских тигровых комаров, которые стремительно распространяются в Европе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, парижские власти впервые за всю историю города провели обработки отдельных районов, чтобы уничтожить переносящих опасные болезни тигровых комаров. Эти кровососущие насекомые в последнее время стремительно распространяются по Европе – возможно, не без влияния климатических изменений.

В связи с санитарными обработками на юго-востоке Парижа перекрыли дороги, а горожанам рекомендовали не покидать дома. Еще одну операцию по борьбе с комарами провели в северо-восточном пригороде Парижа после того, как здесь выявили два случая заражения лихорадкой денге. Такие обработки привычны для городов, расположенных в тропиках, но для французской столицы это экстраординарный случай.

Тигровые комары происходят из Юго-Восточной Азии, они могут переносить опасные болезни: лихорадки денге и Западного Нила, энцефалит, вирус Чикунгунья и так далее. В 2004 году они впервые появились на юге Франции и начали распространяться дальше на север, добравшись до Германии и Швейцарии. Медики утверждают, что столь необычная миграция комаров связана с формированием комфортных для них условий: в Европе становится жарче, что способствует более активному размножению кровососов.

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