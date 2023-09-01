Опасные комары из Южной Азии заполонили Париж
Как пишет The Guardian, парижские власти впервые за всю историю города провели обработки отдельных районов, чтобы уничтожить переносящих опасные болезни тигровых комаров. Эти кровососущие насекомые в последнее время стремительно распространяются по Европе – возможно, не без влияния климатических изменений.
В связи с санитарными обработками на юго-востоке Парижа перекрыли дороги, а горожанам рекомендовали не покидать дома. Еще одну операцию по борьбе с комарами провели в северо-восточном пригороде Парижа после того, как здесь выявили два случая заражения лихорадкой денге. Такие обработки привычны для городов, расположенных в тропиках, но для французской столицы это экстраординарный случай.
Тигровые комары происходят из Юго-Восточной Азии, они могут переносить опасные болезни: лихорадки денге и Западного Нила, энцефалит, вирус Чикунгунья и так далее. В 2004 году они впервые появились на юге Франции и начали распространяться дальше на север, добравшись до Германии и Швейцарии. Медики утверждают, что столь необычная миграция комаров связана с формированием комфортных для них условий: в Европе становится жарче, что способствует более активному размножению кровососов.
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