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Ученые обеспокоены: новый штамм коронавируса "Пирола" появился уже в десяти странах

Ученые обеспокоены: новый штамм коронавируса "Пирола" появился уже в десяти странах Фото: pixabay
Новый штамм коронавируса захватывает мир. "Пирола" появился уже в десяти странах. В основном в Западной Европе, Африке и Северной Америке, сообщает Zakon.kz

По информации Ren TV, ВОЗ конституирует тот факт, что в мире резко начало расти число заболевших коронавирусом. Менее чем за месяц коронавирусом заболели полтора миллиона человек. Это на 63 процента больше, чем в июле. 

По данным ученых новый штамм "Пирола" представляет особую опасность для людей, которые уже переболели вирусом или прошли вакцинацию. Он более устойчив к препаратам из-за большого количества мутаций. 

Медики добавляют, что симптомы заражения вирусом  не будут особо отличаться от других вариантов ковида. Насторожить должна высокая температура, лихорадка, боль в горле или кашель, потеря вкуса или обоняния.

Доктора напоминают, что для защиты от вируса не следует забывать и о всех эпидемиологических мерах, которым люди научились за годы пандемии. Регулярно мыть руки после возвращения с улицы в помещение. А в местах массового скопления людей соблюдать социальную дистанцию и носить маску.

Ранее сообщалось, что в мире стал циркулировать новый штамм коронавируса - "Эрис".

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