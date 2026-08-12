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Мир

От пола до потолка: обладательница самых длинных в мире волос делится секретами

Женщина с длинными волосами в мире , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 14:26 Фото: guinnessworldrecords.com
Жительница Индии установила мировой рекорд по длине волос: ее локоны достигают почти 2,7 метра в длину, что равно высоте потолка в обычной квартире, сообщает Zakon.kz.

Волосы Рену Дхариял лишь немного короче, чем самый высокий человек в истории Роберт Уодлоу, рост которого составлял 2,72 метра.

Женщина с самыми длинными волосами в мира, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 14:26

Фото: guinnessworldrecords.com

На сайте Книги рекордов Гиннесса сообщается, что рекордная длина волос Рену была подтверждена в апреле в Халдвани, штат Уттаракханд, Индия. Она побила рекорд Алии Насыровой (Украина), длина волос которой составила 257,33 см.

Индианка ни разу не стриглась с 2015 года.

"В индийской культуре длинные волосы считаются символом исключительной красоты и традиций, что и вдохновило меня отрастить их такими длинными", – поделилась она.

Рену не скрывает секрета таких длинных и здоровых волос. Она создает контент, в котором делится советами по красоте с другими женщинами.

"Чтобы ухаживать за длинными волосами, нужно много терпения. Я трачу часы на мытье и расчесывание волос. Мой секрет – исключительно натуральные ингредиенты. Я избегаю химических (покупных фабричных) средств и готовлю домашние масла для волос и шампуни без химикатов", – рассказала женщина.

Люди по всему миру устанавливают рекорды и попадают в почетную книгу. Например, американец попал в Книгу рекордов Гиннесса, выстроив на голове конструкцию из 195 рулонов туалетной бумаги и простояв с ней полминуты. А слепая 97-летняя женщина прошла по крылу летящего самолета.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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