От пола до потолка: обладательница самых длинных в мире волос делится секретами
Волосы Рену Дхариял лишь немного короче, чем самый высокий человек в истории Роберт Уодлоу, рост которого составлял 2,72 метра.
На сайте Книги рекордов Гиннесса сообщается, что рекордная длина волос Рену была подтверждена в апреле в Халдвани, штат Уттаракханд, Индия. Она побила рекорд Алии Насыровой (Украина), длина волос которой составила 257,33 см.
Индианка ни разу не стриглась с 2015 года.
"В индийской культуре длинные волосы считаются символом исключительной красоты и традиций, что и вдохновило меня отрастить их такими длинными", – поделилась она.
Рену не скрывает секрета таких длинных и здоровых волос. Она создает контент, в котором делится советами по красоте с другими женщинами.
"Чтобы ухаживать за длинными волосами, нужно много терпения. Я трачу часы на мытье и расчесывание волос. Мой секрет – исключительно натуральные ингредиенты. Я избегаю химических (покупных фабричных) средств и готовлю домашние масла для волос и шампуни без химикатов", – рассказала женщина.
Люди по всему миру устанавливают рекорды и попадают в почетную книгу. Например, американец попал в Книгу рекордов Гиннесса, выстроив на голове конструкцию из 195 рулонов туалетной бумаги и простояв с ней полминуты. А слепая 97-летняя женщина прошла по крылу летящего самолета.