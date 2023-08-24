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"Он мой племянник". Садыр Жапаров объяснил, почему подарил коня казахскому акыну

президент Кыргызстана Фото: wikimedia
Президент Садыр Жапаров ответил первому заместителю Союза акынов Казахстана Аманжолу Алтаеву, который раскритиковал его за подаренного скакуна молодому поэту-импровизатору из соседней страны, сообщает Zakon.kz.

Президент Садыр Жапаров в своем выступлении на открытии Кубка мира по кок-бору сказал, что подарит казахскому акыну Биржану Калдыбаеву чистокровного скакуна, и презент будет ждать адресата в Бишкеке, сообщает Кабар.

Через неделю акыну вручили обещанный подарок. Однако спустя несколько дней Аманжол Алтаев, представившийся первым заместителем Союза айтыскеров Казахстана, подверг этот жест критике.

Президент Кыргызстана прочитал обращение Аманжола Алтаева и назвал его "не совсем корректным". 

"Во-первых, в народе говорят, что нет смерти для посла и певца. Послы ведут важные межгосударственные дела. Певцы, в особенности акыны-импровизаторы, поют о происходящем в свою угоду: критикуют, восхваляют, просят. Искать в этом изъяны или политики не стоит".Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана заявил, что акын-импровизатор Биржан Калдыбаев "имеет родство с кыргызами, так же как и я с казахами".

"Мой прапрапрадедушка Солтонкул женился на дочери казахского народа, моя бабушка Нооча – казашка. Можно сказать, что мы с акыном приходимся друг другу племянником и дядей по материнской линии. Мы, кыргызы и казахи, очень щепетильно относимся к слову. Если бы я не подарил сейчас ему скакуна, то он бы об этом мне припомнил в будущем, воспев в своих песнях. Если бы я не слышал вживую его выступления и строк, адресованные мне, то было бы другое дело".Садыр Жапаров

Жапаров заявил Аманжолу Алтаеву, в его жесте нет ничего неуместного, и нет политики. 

"Ну а какой Биржан Калдыбаев акын я, честно говоря, и не знаю. Мы с ним не были знакомы до этого. Его назвали уличным акыном. А может, этот уличный акын в будущем станет известным для кыргызской и казахской публики. Он еще молод. Нужно его поддержать, чтобы он рос творчески и становился узнаваемым".Садыр Жапаров

В заключение Жапаров заявил, что "казахи и кыргызы должны поддерживать друг друга". Он подчеркнул, что сейчас ситуация в мире обостряется.


"Есть и те, кто пытается посеять между нашими народами рознь. Мы должны быть далеки от таких ошибок. Давайте сохраним нашу крепкую дружбу".Садыр Жапаров

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