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Избранный президент Гватемалы заявил о готовящемся в стране перевороте

Избранный президент Гватемалы заявил о готовящемся в стране перевороте Фото: pixabay
Президент Гватемалы Аревал убежден, что ряд политиков готовит план госпереворота в стране, сообщает Zakon.kz.

Некоторые политики отказываются принять итоги президентских выборов в Гватемале и готовят план госпереворота, заявил избранный глава государства Бернандо Аревало, сообщает РИА "Новости"

"Существует группа политиков и чиновников, которые отказываются признавать результаты. Они запустили в ход план по нарушению конституционного порядка <…>. Эти действия представляют собой государственный переворот, который продвигается изнутри институтов, которые должны гарантировать правосудие в нашей стране", – сказал он.

В числе тех, кто планирует совершить переворот, политик назвал сотрудников прокуратуры и парламентариев.

"Мы видим госпереворот в действии, их цель воспрепятствовать вступлению в должность президента и вице-президента", – добавил Аревало.

Бывшего президента Гватемалы приговорили к 16 годам за коррупцию.

Зарина Жакупова
Гватемала
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