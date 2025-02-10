Несколько десятков человек погибли в ДТП в Гватемале

31 человек погиб в результате падения автобуса с моста в реку в столице Гватемалы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Prensa Libre со ссылкой на спасателей, автобус следовал в столицу из муниципалитета Сан-Кристобаль-Акасагуастлан в департаменте Эль-Прогресо.

Отмечается, что нескольких раненых в данное время находятся критическом состоянии.

Спасатели работают над поиском оставшихся в живых людей.

По данным издания, число погибших может возрасти.

📌#IMPORTANTE | Al menos 30 personas murieron y varias más resultaron heridas después de que un autobús cayera a un río de aguas negras en #Guatemala. pic.twitter.com/QjSxcSfSeh — TITÁN 106.3 FM (@titan1063fm) February 10, 2025

Ранее сообщалось, что 18 пассажиров автобуса пострадали в аварии на северо-западе Турции.