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Мир

Несколько десятков человек погибли в ДТП в Гватемале

более 30 человек погибли в ДТП в Гватемале, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 01:23 Фото: скриншот видео
31 человек погиб в результате падения автобуса с моста в реку в столице Гватемалы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Prensa Libre со ссылкой на спасателей, автобус следовал в столицу из муниципалитета Сан-Кристобаль-Акасагуастлан в департаменте Эль-Прогресо.

Отмечается, что нескольких раненых в данное время находятся критическом состоянии.

Спасатели работают над поиском оставшихся в живых людей.

По данным издания, число погибших может возрасти.

Ранее сообщалось, что 18 пассажиров автобуса пострадали в аварии на северо-западе Турции.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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