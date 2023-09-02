В Тель-Авиве из-за беспорядков пострадали более 100 человек

Более 100 человек получили травмы в ходе беспорядков с участием беженцев из Эритреи, которые утром 2 сентября начались в израильском городе Тель-Авиве, сообщает Zakon.kz.

Как указано в материале, беспорядки вспыхнули в месте проведения мероприятия, организованного посольством африканской республики. Среди посетителей оказались противники действующего в Израиле правительства, которые в знак протеста начали громить зал и бить витрины стоящих рядом магазинов. Также активисты нанесли урон припаркованным вблизи автомобилям, сообщает издание The Times of Israel.

В результате, по данным издания, деятельность беженцев попытались пресечь сотрудники полиции. Правоохранителям пришлось открыть огонь, уточняется в публикации.

Сейчас точное количество пострадавших остается неизвестно. Тем не менее The Times of Israel отметило, что число раненых превысило 100 человек.