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Мир

Террористический акт в Тель-Авиве: ранены несколько человек

нападение в Израиле, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 23:50 Фото: скриншот видео
Несколько человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в израильском городе Тель-Авиве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Jerusalem Post, инцидент произошел в районе улицы Левонтин в центре Тель-Авива, где сосредоточено множество баров и ресторанов.

"Один человек получил серьезные ножевые ранения, он доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что местная полиция классифицировала произошедшее как террористический акт. Полиция оцепила место преступления для проведения расследования.

В газете уточнили, что злоумышленника позже застрелил прохожий. Представители израильской службы скорой помощи "Маген Давид Адом" заявили, что к медикам поступил раненый мужчина в возрасте около 30 лет, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба. Убиты двое судей, ранен один из их телохранителей. Данную трагедию позже назвали терактом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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