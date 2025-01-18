Террористический акт в Тель-Авиве: ранены несколько человек

Несколько человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в израильском городе Тель-Авиве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Jerusalem Post, инцидент произошел в районе улицы Левонтин в центре Тель-Авива, где сосредоточено множество баров и ресторанов.

"Один человек получил серьезные ножевые ранения, он доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что местная полиция классифицировала произошедшее как террористический акт. Полиция оцепила место преступления для проведения расследования.

В газете уточнили, что злоумышленника позже застрелил прохожий. Представители израильской службы скорой помощи "Маген Давид Адом" заявили, что к медикам поступил раненый мужчина в возрасте около 30 лет, его госпитализировали.

Attentat de Tel Aviv attaque au couteau regardez moi cette b@rdille de terroriste qui arrive dans le dos Il a finalement pu être éliminé grâce à une personne avec une arme sur lui pic.twitter.com/RAfNuaVHsH — 🇫🇷(((arielnana)))🇮🇱 (@ArielNana26) January 18, 2025

Ранее сообщалось, что в Тегеране у здания Верховного суда Ирана произошла стрельба. Убиты двое судей, ранен один из их телохранителей. Данную трагедию позже назвали терактом.