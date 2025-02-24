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Мир

Сергей Лавров прибыл в Турцию

Сергей Лавров прибыл в Турцию, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 05:10 Фото: пресс-служба МИД России
Ночью 23 февраля глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Анкару, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала пресс-служба МИД России. Тем временем, по данным издания Anka Haber, в ходе встречи министров иностранных дел двух стран планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональные и международные проблемы, включая Сирию и Ближний Восток.

В ходе встречи, на которой также состоится обмен идеями по Украине, стороны намерены обсудить недавние контакты между США и Россией, а также вклад Турции в этот процесс. Будет подчеркнуто, что Турция, которая в марте 2022 года принимала прямые переговоры между Россией и Украиной, готова взять на себя эту роль в предстоящий период.

18-19 февраля президент Украины Владимир Зеленский также посетил Анкару по приглашению главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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