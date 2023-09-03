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В Кыргызстане поместили под стражу лидера парламентской оппозиции

Адахан Мадумаров Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Глава оппозиционной фракции парламента Кыргызстана Адахан Мадумаров арестован до 24 октября, сообщает Zakon.kz.

Лидер парламентской оппозиции Кыргызстана Адахан Мадумаров арестован по делу о государственной измене. Об этом сообщает издание "Вечерний Бишкек".

Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил ходатайство следствия и принял решение о заключении Мадумарова под стражу до 24 октября.

Местное информагентство "Акипресс" со ссылкой на сторонников политика сообщило, что спецназ МВД задержал Мадумарова, когда тот вышел из дома. Депутата обвиняют по статьям "приготовление к преступлению", "массовые беспорядки", "насильственный захват власти" и "превышение власти".

Адахан Мадумаров возглавляет оппозиционную парламентскую фракцию "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Уголовное дело против него было возбуждено еще в мае 2023 года, 22 июня парламент страны дал согласие на привлечение Мадумарова к уголовной ответственности.

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