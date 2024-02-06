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Токаев провел встречу с лидерами парламентских фракций

Токаев провел встречу с лидерами парламентских фракций Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями фракций политических партий в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

6 февраля 2024 года, обращаясь к лидерам фракций, президент сообщил, что в соответствии со статьей 44 Конституции должен провести консультации с ними по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность премьер-министра.

В обсуждении приняли участие руководители фракций партии Amanat Елнур Бейсенбаев, Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, партии "Ак жол" Азат Перуашев, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов, партии "Ауыл" Серик Егизбаев, партии "Respublica" Айдарбек Ходжаназаров.

5 февраля 2024 года правительство Казахстана ушло в отставку. Обязанности премьер-министра временно будет исполнять Роман Скляр. Соответствующий указ "О Правительстве Республики Казахстан" был опубликован на сайте Акорды.

Уже 6 февраля 2024 года Касым-Жомарту Токаеву от имени партии Amanat была предложена кандидатура Олжаса Бектенова на должность премьер-министра.

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На данный момент Бектенов занимает пост руководителя Администрации президента Казахстана.

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Анастасия Московчук
НДПП "Ауыл" Ак Жол Олжас Бектенов Мажилис Парламента РК AMANAT Токаев Касым-Жомарт
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