Экс-премьер Италии заявил, что французская ракета сбила пассажирский авиалайнер в 1980 году

Бывший премьер-министр Италии утверждает, что ракета французских ВВС сбила пассажирский самолет над Средиземным морем в 1980 году, пытаясь убить тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи, сообщает Zakon.kz.

Бывший премьер Джулиано Амато обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой либо опровергнуть, либо подтвердить его утверждение о причине катастрофы 27 июня 1980 года, в результате которой погиб 81 человек на борту внутреннего итальянского рейса, пишет ABC News.

В интервью римской ежедневной газете La Repubblica Амато заявил, что он убежден, что Франция сбила самолет, нацеливаясь на ливийский военный самолет.

Признавая, что у него нет веских доказательств, Амато также утверждал, что Италия предупредила Каддафи, и поэтому ливиец, который возвращался в Триполи со встречи в Югославии, не сел на борт ливийского военного самолета.

Что стало причиной катастрофы, является одной из самых непреходящих загадок современной Италии. Некоторые говорят, что бомба взорвалась на борту авиалайнера Itavia во время рейса из Болоньи на Сицилию, в то время как другие говорят, что изучение обломков, поднятых со дна моря несколько лет спустя, указывает на то, что в него попала ракета.

Радиолокационные данные указывали на всплеск активности самолетов в той части неба, когда самолет упал.

После крушения официальные лица Франции, США и НАТО отрицали какую-либо военную активность в небе той ночью.

По словам Амато, ракета, предположительно, была выпущена французским истребителем, взлетевшим с авианосца.