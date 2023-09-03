Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Экс-премьер Италии заявил, что французская ракета сбила пассажирский авиалайнер в 1980 году

самолет Фото: pixabay
Бывший премьер-министр Италии утверждает, что ракета французских ВВС сбила пассажирский самолет над Средиземным морем в 1980 году, пытаясь убить тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи, сообщает Zakon.kz.

Бывший премьер Джулиано Амато обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой либо опровергнуть, либо подтвердить его утверждение о причине катастрофы 27 июня 1980 года, в результате которой погиб 81 человек на борту внутреннего итальянского рейса, пишет ABC News.

В интервью римской ежедневной газете La Repubblica Амато заявил, что он убежден, что Франция сбила самолет, нацеливаясь на ливийский военный самолет.

Признавая, что у него нет веских доказательств, Амато также утверждал, что Италия предупредила Каддафи, и поэтому ливиец, который возвращался в Триполи со встречи в Югославии, не сел на борт ливийского военного самолета.

Что стало причиной катастрофы, является одной из самых непреходящих загадок современной Италии. Некоторые говорят, что бомба взорвалась на борту авиалайнера Itavia во время рейса из Болоньи на Сицилию, в то время как другие говорят, что изучение обломков, поднятых со дна моря несколько лет спустя, указывает на то, что в него попала ракета.

Радиолокационные данные указывали на всплеск активности самолетов в той части неба, когда самолет упал.

После крушения официальные лица Франции, США и НАТО отрицали какую-либо военную активность в небе той ночью.

По словам Амато, ракета, предположительно, была выпущена французским истребителем, взлетевшим с авианосца.

Читайте также

Тайфун оставил тысячи людей без света в Тайване

Тысячи людей в Нигере требуют вывода французских войск

Приглашение трех стран на вручение Нобелевской премии отозвали

Мухит Турсынали
Каддафи Муамар Италия Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Конституционный суд признал отдельные нормы законов "О воинской службе" и "О правоохранительной службе" неконституционными
Бессрочный запрет на прием в армию: решение Конституционного суда
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Токаев поручил навести порядок в антимонопольной сфере
Покончить с "карманными" товарными биржами поручил Касым-Жомарт Токаев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления