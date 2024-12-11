Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $400 млрд

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило $400 млрд, сообщает Zakon.kz.

По данным Bloomberg, капитал генерального директора Tesla и SpaceX достиг $439,2 млрд, установив новый рекорд среди участников индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).



Рост состояния Маска, примерно на $50 млрд, связан с оценкой SpaceX, которая стала самым дорогим стартапом в мире с капитализацией $350 млрд.

Маск значительно опережает в рейтинге богатейших людей основателя Amazon Джеффа Безоса и главу Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга.

24 ноября 2024 года сообщалось, что согласно обновленному рейтингу Bloomberg, его состояние оценивалось в 348 миллиардов долларов.