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Мир

Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $400 млрд

Илон Маск стал первым богатым человеком с состоянием более $400 млрд, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 01:14 Фото: Х/elonmusk
Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило $400 млрд, сообщает Zakon.kz.

По данным Bloomberg, капитал генерального директора Tesla и SpaceX достиг $439,2 млрд, установив новый рекорд среди участников индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

Рост состояния Маска, примерно на $50 млрд, связан с оценкой SpaceX, которая стала самым дорогим стартапом в мире с капитализацией $350 млрд.

Маск значительно опережает в рейтинге богатейших людей основателя Amazon Джеффа Безоса и главу Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга.

24 ноября 2024 года сообщалось, что согласно обновленному рейтингу Bloomberg, его состояние оценивалось в 348 миллиардов долларов.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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