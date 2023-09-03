Землетрясение произошло в Азербайджане

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки зарегистрированы в 20:38 по местному времени, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения находился в 29 километрах от города Аджикабул, где проживают 23,1 тыс. человек, цитирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр издание "Sputnik Азербайджан".





Очаг землетрясения залегал на глубине 75 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Подземные толчки магнитудой 3,0-4,0 также ощущались в Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.