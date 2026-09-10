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Мир

Ощутимое землетрясение произошло в Германии

землетрясение в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 01:17 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло 10 сентября в Германии. По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксировали в 17:27 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине около 8 км, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр располагался в 11 км к северо-северо-западу от Мангейма, где проживает более 300 тыс. человек. Также толчки ощущались в районе, расположенном примерно в 63 км к югу от Франкфурта-на-Майне.

О разрушениях и пострадавших информации не поступало.

Ранее сообщалось, что Грузию сотрясло два землетрясения подряд.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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