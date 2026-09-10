Ощутимое землетрясение произошло в Германии

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло 10 сентября в Германии. По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксировали в 17:27 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине около 8 км, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр располагался в 11 км к северо-северо-западу от Мангейма, где проживает более 300 тыс. человек. Также толчки ощущались в районе, расположенном примерно в 63 км к югу от Франкфурта-на-Майне.

О разрушениях и пострадавших информации не поступало.

Ранее сообщалось, что Грузию сотрясло два землетрясения подряд.