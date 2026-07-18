США пригрозили Канаде санкциями из-за дыма от лесных пожаров

Несколько американских республиканцев потребовали наказать Канаду за дым от лесных пожаров, который накрыл северные и восточные штаты США, сообщает Zakon.kz.

Сенатор Берни Морено анонсировал законопроект о санкциях против Канады и канадских чиновников, обвинив Оттаву в недостаточных мерах по предотвращению лесных пожаров. К критике также присоединились несколько конгрессменов, пишет The Guardian.

Дональд Трамп заявил, что смог "заполонил" страну, и предложил учитывать ущерб от загрязнения воздуха при расчете пошлин на канадские товары.

Премьер-министр Канады Марк Карни ответил, что борьба с изменением климата – общая ответственность всех стран, включая США. Глава правительства Онтарио Даг Форд призвал Вашингтон не критиковать, а помочь в тушении пожаров, напомнив, что Канада неоднократно оказывала такую помощь США.

В Канаде продолжают гореть сотни лесных пожаров, тысячи людей эвакуированы. Одновременно пожары бушуют и в самих США – в Миннесоте, Орегоне, Вашингтоне и Айдахо.

Из-за густого дыма более 109 миллионов жителей США столкнулись с опасным качеством воздуха. В Чикаго, Детройте, Вашингтоне, Нью-Йорке и ряде других городов власти рекомендовали людям оставаться дома и ограничить физическую активность. По мнению ученых, усиление лесных пожаров связано с изменением климата.

15 июля Трамп заявил о блокаде морского сообщения с Ираном.