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Мир

США пригрозили Канаде санкциями из-за дыма от лесных пожаров

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 09:36 Фото: flickr/Gage Skidmore
Несколько американских республиканцев потребовали наказать Канаду за дым от лесных пожаров, который накрыл северные и восточные штаты США, сообщает Zakon.kz.

Сенатор Берни Морено анонсировал законопроект о санкциях против Канады и канадских чиновников, обвинив Оттаву в недостаточных мерах по предотвращению лесных пожаров. К критике также присоединились несколько конгрессменов, пишет The Guardian.

Дональд Трамп заявил, что смог "заполонил" страну, и предложил учитывать ущерб от загрязнения воздуха при расчете пошлин на канадские товары.

Премьер-министр Канады Марк Карни ответил, что борьба с изменением климата – общая ответственность всех стран, включая США. Глава правительства Онтарио Даг Форд призвал Вашингтон не критиковать, а помочь в тушении пожаров, напомнив, что Канада неоднократно оказывала такую помощь США.

В Канаде продолжают гореть сотни лесных пожаров, тысячи людей эвакуированы. Одновременно пожары бушуют и в самих США – в Миннесоте, Орегоне, Вашингтоне и Айдахо.

Из-за густого дыма более 109 миллионов жителей США столкнулись с опасным качеством воздуха. В Чикаго, Детройте, Вашингтоне, Нью-Йорке и ряде других городов власти рекомендовали людям оставаться дома и ограничить физическую активность. По мнению ученых, усиление лесных пожаров связано с изменением климата.

15 июля Трамп заявил о блокаде морского сообщения с Ираном.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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