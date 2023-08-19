Канадцы массово покидают свои дома из-за пожаров

Массовая эвакуация идет на севере Канады, из-за более чем 200 бушующих лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, под угрозой оказался город Йеллоунайф, столица Северо-Западных территорий Канады. Здесь объявлено чрезвычайное положение. 20 000 человек вынуждены покинуть свои дома из-за того, что огонь направляется в их сторону.

"Ситуация с лесными пожарами вновь приняла наихудший оборот. Пожар, горящий к западу от Йеллоунайфа, теперь представляет реальную угрозу для города и его жителей", - пишет издание.

Тем, у кого есть личные автомобили, предписано уже начинать эвакуироваться, остальным предоставят возможность уехать на автобусе или самолетом.

Власти ожидают, что ситуация ухудшится, поскольку в течение следующих нескольких дней ожидается усиление жары. Площадь пожара составляет 163 тысяч гектаров.

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