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В Швеции 10 человек задержали во время акции по сожжению Корана

В Швеции 10 человек задержали во время акции по сожжению Корана Фото: pixabay
В шведском городе Мальмё прошла очередная акция, во время которой 37-летний мужчина сжег Коран. Несколько человек пытались устроить беспорядки во время этого и их задержали, сообщает Zakon.kz.

37-летний Салван Момика устроил согласованную акцию в шведском городе Мальмё. Во время протеста мужчина сжег Коран, что вызывало возмущения среди собравшихся зрителей, передает местный телеканал SVT.

Оцепление, которое установили на месте акции полицейские, пытались прорвать два человека. Их задержали и позднее арестовали. Так как на месте назревали беспорядки, организатор протеста завершил акцию раньше назначенного времени и его сопроводили полицейские. Но машину, где находился Момика пытались задержать другие зрители, в результате были задержаны десять человек.

Как отмечают в полиции, нескольким из задержанных грозит тюремный срок за учиненные беспорядки. Подобные случаи уже были в практике местной полиции.

Это далеко не первый случай, когда жители Швеции показательно сжигают Коран. Подобные акции вызывают возмущения среди жителей страны. В связи с этим, в августе министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон заявили о том, что Швеция планирует пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана.

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