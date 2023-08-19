Министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон заявили о том, что Швеция планирует пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Aftonbladet, после акций с сожжением Корана начались обсуждения, участники которых выдвинули различные предложения для решения этой проблемы.

"Мы хотим, чтобы в расследовании, помимо прочего, проанализировались возможности, которые конституция предоставляет для оценки безопасности Швеции при рассмотрении дел о публичных собраниях. (...) Согласно основному закону конституции, законом разрешается ограничивать свободу выражения мнений и демонстраций в целях безопасности Швеции, но сегодня правопорядок не использует все это пространство", – говорится в публикации.

Согласно опубликованной информации, к решению вопроса об изменении законодательства привлекут парламентскую группу с представителями всех партий риксдага. При этом политики считают, что необходимости в изменении конституции нет.



Между тем, также зарубежные СМИ писали, что большинство депутатов шведского парламента выступает против изменений законодательства, которые могли бы предотвратить акции с сожжением Крана.

11 июля полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. После этого сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемой в Швеции акции.

В этот же день стало известно, что в ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг.



20 июля в Багдаде начались массовые протесты около здания посольства Швеции. Поводом стало очередное разрешение полиции на проведение акции с сожжением Корана, которое было выдано 19 июля.

После этого Багдад принял решение выслать посла Швеции из Ирака и отозвать временного поверенного в делах страны в Стокгольме.

23 июля акция с сожжением Корана прошла в Дании у посольства Ирака. И повторилась перед посольством Египта и Турции в Копенгагене 25 июля.