Ситуацию на казахстанско-кыргызской границе по скоплению машин изучила делегация ЕЭК
"Кыргызская сторона продемонстрировала мониторинговой группе существенное скопление автотранспортных средств, которое было образовано в связи со значительным снижением пропускной способности на КПП с казахстанской стороны", - говорится в сообщении.
Между тем в ЕЭК отметили, что по состоянию на 24 августа пропуск грузовых автотранспортных средств казахстанской стороной был увеличен с 2-3 машин до 8-9 машин в час.
ЕЭК продолжит мониторинг ситуации.
Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев объяснил, почему возникло скопление грузовиков на границе Казахстана и Кыргызстана. По его словам, там проходила операция по задержанию наркотических средств.
В свою очередь в КНБ РК заверили, что на казахстанско-кыргызском участке границы пункты пропуска работают в штатном режиме.
"Каких-либо ограничительных мер не вводилось, пункты пропуска работают в штатном режиме, регламентные нормативы по времени досмотра строго соблюдаются. Показатели пропуска автотранспортных средств находятся в пределах ежесуточных значений, характерных для данного сезона, в том числе на казахстанско-кыргызском участке границы", - сообщили в КНБ.