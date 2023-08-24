Ситуацию на казахстанско-кыргызской границе по скоплению машин изучила делегация ЕЭК

Мониторинговая группа Евразийской экономической комиссии 24 августа выехала на кыргызско-казахстанскую границу и ознакомилась с прохождением кыргызскими международными перевозчиками автодорожного пункта пропуска, сообщает Zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу комиссии.

"Кыргызская сторона продемонстрировала мониторинговой группе существенное скопление автотранспортных средств, которое было образовано в связи со значительным снижением пропускной способности на КПП с казахстанской стороны", - говорится в сообщении.

Между тем в ЕЭК отметили, что по состоянию на 24 августа пропуск грузовых автотранспортных средств казахстанской стороной был увеличен с 2-3 машин до 8-9 машин в час.

ЕЭК продолжит мониторинг ситуации.

Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев объяснил, почему возникло скопление грузовиков на границе Казахстана и Кыргызстана. По его словам, там проходила операция по задержанию наркотических средств.

В свою очередь в КНБ РК заверили, что на казахстанско-кыргызском участке границы пункты пропуска работают в штатном режиме.