Разборки дома обернулись серьезной аварией в Алматы: водитель в тяжелом состоянии

В Жетысуском районе Алматы по улице Яблочкова, ниже улицы Ползунова, водитель попал в серьезную аварию после семейного конфликта, сообщает Zakon.kz.

Ford Scorpio ехал по улице Яблочкова в северном направлении. В какой-то момент он съехал с дороги и на полной скорости врезался в огромный дуб.

В автомобиле находился только водитель. Его в крайне тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.

Позже на место ДТП подошел друг пострадавшего.

По его словам, водитель живет недалеко от места аварии. Перед происшествием он сильно поругался с супругой, что и могло стать причиной его намеренного желания свести счеты с жизнью.

Сотрудники дорожной полиции и криминалист выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в жуткой аварии на трассе в области Жетысу пострадавшим потребовалась помощь спасателей.