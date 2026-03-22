Разборки дома обернулись серьезной аварией в Алматы: водитель в тяжелом состоянии
Фото: Zakon.kz
В Жетысуском районе Алматы по улице Яблочкова, ниже улицы Ползунова, водитель попал в серьезную аварию после семейного конфликта, сообщает Zakon.kz.
Ford Scorpio ехал по улице Яблочкова в северном направлении. В какой-то момент он съехал с дороги и на полной скорости врезался в огромный дуб.
В автомобиле находился только водитель. Его в крайне тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.
Позже на место ДТП подошел друг пострадавшего.
По его словам, водитель живет недалеко от места аварии. Перед происшествием он сильно поругался с супругой, что и могло стать причиной его намеренного желания свести счеты с жизнью.
Сотрудники дорожной полиции и криминалист выясняют все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в жуткой аварии на трассе в области Жетысу пострадавшим потребовалась помощь спасателей.
