Ситуация в Украине: Польша экстрадирует украинцев призывного возраста, Путин сделал ряд важных заявлений

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Правительство Германии продало предназначавшиеся для "Северного потока – 2" трубы компании, причастной к строительству газопровода между терминалом сжиженного природного газа возле острова Рюген и Лубмином на побережье Балтийского моря, сообщает Zakon.kz.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом они уделили большое внимание ситуации в Украине и зерновой сделке.

РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, сообщил президент России Владимир Путин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что Анкара готова взять на себя роль посредника по урегулированию российско-украинского конфликта.



Парламент Украины выделил 20 млн гривен (более 541 млн долларов) на безопасность иностранных судов, идущих по открытому Киевом временному коридору в Черном море, сообщил член парламентского комитета по аграрной политике Дмитрий Соломчук.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против спортивных бойкотов, заявив, что они носят лишь символический характер и не достигают своей цели.

Информация о якобы присутствии в Киево-Печерской лавре "российских агентов" является абсурдом, сказано в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте обители.

Посольство РФ в Берлине продолжает фиксировать случаи изъятия германской таможней личных автомобилей с российскими номерами, сообщается в опубликованном в Telegram комментарии дипмиссии.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Польша не стала направлять наблюдателей на учения ОДКБ "Боевое братство" в республику.

Российский президент Владимир Путин заявил по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, что Украина совершает попытки атак с беспилотников из украинских портов на трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток".

В Украине будет продолжаться дезинфляционный тренд и оживляться экономика, чему способствуют как внутренние, так и внешние факторы, но тарифы на жилищно-коммунальные услуги станут основным инфляционным фактором в стране. Об этом заявляют в Национальном банке.

Гранты от государства на развитие бизнеса получат еще 47 предпринимателей, работающих в перерабатывающей отрасли. Общая сумма финансирования составляет 211 миллионов гривень. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Украины.

Зеленский объявил, что решил уволить Алексея Резникова с поста министра обороны Украины, и предложил на его место Рустема Умерова.

Один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 млн долларов – министр обороны Украины Алексей Резников.

Запад обманывал Россию по поводу гуманитарного характера зерновой сделки – Путин.

Польша начала экстрадировать украинцев призывного возраста – Rzeczpospolita.

Возраст отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний с 1 января будет повышен с 27 до 30 лет – указ президента РФ.

Глава МИД Украины заявил, что ожидает разговор Зеленского и Эрдогана после встречи турецкого лидера с Путиным.

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