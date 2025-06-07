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Общество

Минобороны сделало важное заявление касательно казахстанцев призывного возраста

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 13:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пресс-служба Министерства обороны Казахстана сегодня, 7 июня 2025 года, распространила пояснение по вопросу рейдов в отношении граждан призывного возраста, сообщает Zakon.kz.

В связи с распространением в СМИ и социальных сетях видеоматериалов, касающихся якобы принудительного задержания и доставки граждан призывного возраста в местные органы военного управления, в Минобороны Казахстана заявили:

"Призыв на срочную воинскую службу в Казахстане проводится ежегодно в установленном порядке. Однако на практике возникают сложности, связанные с уклонением граждан от службы и несвоевременным прибытием по повесткам. Часто это обусловлено тем, что многие граждане не проживают по месту прописки либо не регистрируются по фактическому адресу. Если вручить повестку лично не удается, обеспечение явки призывника возлагается на органы внутренних дел. При этом некоторые граждане отказываются подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, оказывают сопротивление, что влечет их принудительное доставление на призывной пункт".

В оборонном ведомстве подчеркнули, что "на месте сотрудники призывной комиссии определяют, подлежит ли гражданин призыву".

"Если оснований нет – он отпускается домой. В противном случае направляется на медосмотр и дальнейшие мероприятия, предусмотренные законодательством".Пресс-служба МО РК

Также в Минобороны напомнили, что за уклонение от призыва предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"Призываем граждан соблюдать закон и воздерживаться от распространения недостоверной информации", – заключили в пресс-службе, обращаясь к казахстанцам.

5 июня 2025 года первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов подтвердил, что иногда казахстанцев призывного возраста задерживают прямо на улице. Также он рассказал, почему призывники избегают армии.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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