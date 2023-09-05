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Канье Уэсту пожизненно запретили арендовать лодки в Венеции

артист Фото: Instagram/kanyethegoatwest
Венецианская компания по аренде лодок пожизненно запретила американскому рэперу Канье Уэсту и австралийскому дизайнеру Бьянке Цензори, которую подозревают в браке с исполнителем, пользоваться ее услугами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, такое решение было принято после того, как пару застали за непристойным поведением в лодке в Венеции на прошлой неделе. В сеть попали фотографии, на которых рэпер сидит на заднем сиденье речного такси, тогда как Цензори положила голову ему на колени.

"Находившийся на борту водитель должен был следить за движением транспорта и не увидел этих непристойностей. Если бы это произошло, он бы немедленно высадил их и сообщил о нарушителях властям", – говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что певец, выступавший на свадьбе в Ушарале, напился и подрался с гостями. На видео, опубликованном в соцсетях, артист сначала пританцовывает в зале, а потом уже голый по пояс прикрывается от ударов гостей.

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