Сборная Греции разгромила Казахстан в первом тайме
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Уже на восьмой минуте матча в ворота подопечных Магомеда Адиева хозяева поля забили первый гол с пенальти. Анастасиос Бакасетас точно реализовал удар с "точки" 1:0.
А уже на 14-й минуте игрок сборной Греции Димитрис Пелкас пробил второй гол в ворота сборной Казахстана.
На 37 минуте без какого либо сопротивления гол забил в ворота Казахстана Фотис Иоаннидис.
И уже на 42-й минуте Димитрис Курбелис забивает четвертый разгромный гол в ворота подопечных Магомеда Адиева.
Главное событие для казахстанского футбола проходит в эти минуты в Афинах, Греция: сборная Казахстана отстаивает свое право на участие в Чемпионате Европы.
На поле эту возможность для страны отстаивают Игорь Шацкий, Темирлан Ерланов, Сергей Марочкин, Марат Быстров, Ян Вороговский, Багдат Каиров, Эльхан Астанов, Бахтиер Зайнутдинов, Абзал Бейсебеков, Ислам Чесноков и Максим Самородов.