Сборная Греции разгромила Казахстан в первом тайме

Матч Евро-2024 между сборными Казахстана и Греции в Афинах стартовал с неприятного начала для казахстанской команды, сообщает Zakon.kz.

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Уже на восьмой минуте матча в ворота подопечных Магомеда Адиева хозяева поля забили первый гол с пенальти. Анастасиос Бакасетас точно реализовал удар с "точки" 1:0.

А уже на 14-й минуте игрок сборной Греции Димитрис Пелкас пробил второй гол в ворота сборной Казахстана.

На 37 минуте без какого либо сопротивления гол забил в ворота Казахстана Фотис Иоаннидис.

И уже на 42-й минуте Димитрис Курбелис забивает четвертый разгромный гол в ворота подопечных Магомеда Адиева.

Главное событие для казахстанского футбола проходит в эти минуты в Афинах, Греция: сборная Казахстана отстаивает свое право на участие в Чемпионате Европы.



На поле эту возможность для страны отстаивают Игорь Шацкий, Темирлан Ерланов, Сергей Марочкин, Марат Быстров, Ян Вороговский, Багдат Каиров, Эльхан Астанов, Бахтиер Зайнутдинов, Абзал Бейсебеков, Ислам Чесноков и Максим Самородов.