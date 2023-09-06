В Стамбуле из-за ливней затопило целый район, станцию метро и библиотеку
Очевидцы размещают в социальных сетях ролики, на кадрах которых мутная вода несет автомобили и затапливает здания.
İstanbul/Başakşehir #sel araçlar suya battı pic.twitter.com/o34gz6Pll2— METEOROLOJİ BEY (@MeteorolojiBey) September 5, 2023
İkitelli m. Akif pic.twitter.com/XwBlQ8uvQH— levent arslantürk (@levo_aysu) September 5, 2023
Başakşehir🥺🥺🥺 pic.twitter.com/dsIE1eKicy— funda eteş (@zopirus) September 5, 2023
Спасатели эвакуировали из Национальной библиотеки студентов и сотрудников и доставили их в здание районной администрации.
Власти Стамбула сообщили, что в результате наводнения погиб один человек. Мэр Экрем Имамоглу планирует выступить в ближайшее время с экстренным заявлением. По его словам, власти не ожидали такого ливня, в некоторых районах выпало сразу 150 килограмм осадков на квадратный метр. Над ликвидацией последствий стихии работают более 2,1 тысячи сотрудников.
В связи с ливнями остается закрытой одна станция метро - Каяшехир, также прекратил работу фуникулер Эйюп - Пьер Лоти в центре города.
Также сообщается, что подтопленным оказался туннель возле стамбульского аэропорта, что может привести к опозданию ряда пассажиров на свои рейсы.
Как сообщали ранее, в 2022-2023 годах на Турцию обрушились природные катастрофы. Несколько регионов республики пострадали от череды землетрясений, лесных пожаров, засухи.