Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Стамбуле из-за ливней затопило целый район, станцию метро и библиотеку

В Стамбуле из-за ливней затопило целый район, станцию метро и библиотеку Фото: скриншот с видео
В Турции сильные дожди охватили сразу несколько провинций. В Стамбуле сильнее всего от удара стихии пострадал район Башакшехир. Здесь вышедший из берегов канал унес несколько автомобилей потоками воды. Также из-за ливня затопило станцию метро и библиотеку, сообщает Zakon.kz

Очевидцы размещают в социальных сетях ролики, на кадрах которых мутная вода несет автомобили и затапливает здания.

Спасатели эвакуировали из Национальной библиотеки студентов и сотрудников и доставили их в здание районной администрации. 

Власти Стамбула сообщили, что в результате наводнения погиб один человек. Мэр Экрем Имамоглу планирует выступить в ближайшее время с экстренным заявлением. По его словам, власти не ожидали такого ливня, в некоторых районах выпало сразу 150 килограмм осадков на квадратный метр. Над ликвидацией последствий стихии работают более 2,1 тысячи сотрудников.

В связи с ливнями остается закрытой одна станция метро - Каяшехир, также прекратил работу фуникулер Эйюп - Пьер Лоти в центре города.

Также сообщается, что подтопленным оказался туннель возле стамбульского аэропорта, что может привести к опозданию ряда пассажиров на свои рейсы.

Как сообщали ранее, в 2022-2023 годах на Турцию обрушились природные катастрофы. Несколько регионов республики пострадали от череды землетрясений, лесных пожаров, засухи. 

Читайте также

США заранее предупредили Россию об учебном пуске ракеты Minuteman III 6 сентября

В Узбекистане будут наказывать за многоженство и ношение одежды, закрывающей лицо

События вокруг Украины: главное к этому часу

Елена Вебер
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже
Казахстанцам напомнили, что нельзя провозить в багаже самолета
Тяжелая атлетика Спортсмен Ждет Ребенка
Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления