В Стамбуле из-за ливней затопило целый район, станцию метро и библиотеку

В Турции сильные дожди охватили сразу несколько провинций. В Стамбуле сильнее всего от удара стихии пострадал район Башакшехир. Здесь вышедший из берегов канал унес несколько автомобилей потоками воды. Также из-за ливня затопило станцию метро и библиотеку, сообщает Zakon.kz

Очевидцы размещают в социальных сетях ролики, на кадрах которых мутная вода несет автомобили и затапливает здания.

Спасатели эвакуировали из Национальной библиотеки студентов и сотрудников и доставили их в здание районной администрации.

Власти Стамбула сообщили, что в результате наводнения погиб один человек. Мэр Экрем Имамоглу планирует выступить в ближайшее время с экстренным заявлением. По его словам, власти не ожидали такого ливня, в некоторых районах выпало сразу 150 килограмм осадков на квадратный метр. Над ликвидацией последствий стихии работают более 2,1 тысячи сотрудников.

В связи с ливнями остается закрытой одна станция метро - Каяшехир, также прекратил работу фуникулер Эйюп - Пьер Лоти в центре города.

Также сообщается, что подтопленным оказался туннель возле стамбульского аэропорта, что может привести к опозданию ряда пассажиров на свои рейсы.

Как сообщали ранее, в 2022-2023 годах на Турцию обрушились природные катастрофы. Несколько регионов республики пострадали от череды землетрясений, лесных пожаров, засухи.