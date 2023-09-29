Сотни машин и магазинов ушли под воду из-за ливней в Стамбуле
Как сообщает Iran Press, внезапные мощные ливни обрушились на Стамбул. Особенно сильно от последствий непогоды пострадала европейская часть города и его ближайшие пригороды в провинции Стамбул – районы Бююкчекмедже, Башакшехир, Арнавуткёй, Кючюкчекмедже, Газиосманпаша.
Turkey: Heavy rains cause major flooding, wreaking havoc in Istanbul— PressTV Extra (@PresstvExtra) September 29, 2023
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Многие дороги и магазины в этой части города ушли под воду. Нарушено транспортное сообщение. В двух северных районах, по сообщению СМИ, есть несколько погибших (точное число пока не названо). Кроме того, есть предварительная информация о 31 пострадавшем. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил в пострадавших от непогоды районах чрезвычайное положение.
"На кадрах с места событий видны автомобили, плывущие по воде – мрачная картина опустошения, вызванного внезапными ливнями", – пишет Iran Press.
Сильные дожди ранее на этой неделе вызвали наводнение на северо-западе Турции и унесли жизни не менее семи человек. Непогода бушует по всей юго-восточной части Европы, в том числе в Греции и Болгарии.
Ливни в Турции вызваны штормом "Элиас", от которого ранее пострадала Греция. Из-за проливных дождей в греческой провинции Фессалия эвакуировали более 3 тысяч человек.