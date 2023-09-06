Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сторонник Трампа получил 22 года тюрьмы за штурм Капитолия в США

Стороннику Трампа дали 22 года тюрьмы за штурм Капитолия Фото: pixabay
Лидера группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио приговорили к 22 годам заключения за попытку взять штурмом Капитолий и сохранить у власти экс-президента Дональда Трампа в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Associated Press, приговор лидеру Proud Boys стал самым суровым из всех, вынесенных в отношении участников штурма Капитолия в январе 2021 года. Сторонники Трампа пытались осуществить силовой захват власти после того, как тот проиграл президентские выборы Джо Байдену в 2020 году.

39-летний Таррио безуспешно просил суд о снисхождении. В своем последнем слове он назвал штурм Капитолия "национальным позором", а также принес извинения полицейским, защищавшим здание от разъяренных сторонников Трампа. Таррио заявил, что не считает себя "политическим фанатиком" и не собирался причинять вред своими действиями.

Прокуратура требовала для Таррио еще более сурового срока – 33 года тюрьмы. Адвокат осужденного, в свою очередь, заявил, что его клиент – "не террорист, а запутавшийся патриот", и пообещал обжаловать судебный вердикт.

Приговор лидеру Proud Boys вынесли незадолго до того, как перед судом предстанет сам Дональд Трамп. Бывшего президента США обвиняют в попытке незаконного удержания власти. Судебный процесс над ним начнется в 2024 году.

Читайте также

Акулы чуть не потопили судно с людьми в Австралии

Как хотят переименовать Индию

Цена нефти Brent поднялась выше $91 за баррель

Никита Дробны
Трамп Дональд США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев со студентами
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал о происходящем за минуты до ЧП
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал, что произошло за минуты до ЧП
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления