Сторонник Трампа получил 22 года тюрьмы за штурм Капитолия в США

Лидера группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио приговорили к 22 годам заключения за попытку взять штурмом Капитолий и сохранить у власти экс-президента Дональда Трампа в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Associated Press, приговор лидеру Proud Boys стал самым суровым из всех, вынесенных в отношении участников штурма Капитолия в январе 2021 года. Сторонники Трампа пытались осуществить силовой захват власти после того, как тот проиграл президентские выборы Джо Байдену в 2020 году.

39-летний Таррио безуспешно просил суд о снисхождении. В своем последнем слове он назвал штурм Капитолия "национальным позором", а также принес извинения полицейским, защищавшим здание от разъяренных сторонников Трампа. Таррио заявил, что не считает себя "политическим фанатиком" и не собирался причинять вред своими действиями.

Прокуратура требовала для Таррио еще более сурового срока – 33 года тюрьмы. Адвокат осужденного, в свою очередь, заявил, что его клиент – "не террорист, а запутавшийся патриот", и пообещал обжаловать судебный вердикт.

Приговор лидеру Proud Boys вынесли незадолго до того, как перед судом предстанет сам Дональд Трамп. Бывшего президента США обвиняют в попытке незаконного удержания власти. Судебный процесс над ним начнется в 2024 году.